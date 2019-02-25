Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,3180 liradan, euro ise 6,0360 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,3180 liradan, euro ise 6,0360 liradan haftaya başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,3160 liradan alınan dolar 5,3180 liradan, 6,0340 liradan alınan euro ise 6,0360 liradan satılıyor.Cuma günkü kapanışta dolar 5,3260 liradan, 6,0430 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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