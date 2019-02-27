Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

2 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,3060 liradan, euro ise 6,0410 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,3060 liradan, euro ise 6,0410 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3040 liradan alınan dolar 5,3060 liradan, 6,0390 liradan alınan euro ise 6,0410 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,3010 liradan, 6,0260 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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