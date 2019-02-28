Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,3290 liradan, euro ise 6,0740 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 5,3290 liradan, euro ise 6,0740 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3270 liradan alınan dolar 5,3290 liradan, 6,0720 liradan alınan euro ise 6,0740 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,3950 liradan, 6,0320 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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