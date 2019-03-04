Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
55 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,3780 liradan, euro ise 6,1150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,3780 liradan, euro ise 6,1150 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,3760 liradan alınan dolar 5,3780 liradan, 6,1130 liradan alınan euro ise 6,1150 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,3890 liradan, 6,1380 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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