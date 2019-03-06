Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

57 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, euro ise 6,0950 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, euro ise 6,0950 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,39 liradan alınan dolar 5,3920 liradan, 6,0930 liradan alınan euro ise 6,0950 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,3830 liradan, 6,1010 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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