Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
57 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, euro ise 6,0950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, euro ise 6,0950 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,39 liradan alınan dolar 5,3920 liradan, 6,0930 liradan alınan euro ise 6,0950 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,3830 liradan, 6,1010 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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