Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

51 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,4640 liradan, euro ise 6,1210 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,4640 liradan, euro ise 6,1210 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4620 liradan alınan dolar 5,4620 liradan, 6,1190 liradan alınan euro ise 6,1210 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4370 liradan, 6,1280 euro ise liradan satılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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