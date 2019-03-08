Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
51 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,4640 liradan, euro ise 6,1210 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,4640 liradan, euro ise 6,1210 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,4620 liradan alınan dolar 5,4620 liradan, 6,1190 liradan alınan euro ise 6,1210 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4370 liradan, 6,1280 euro ise liradan satılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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