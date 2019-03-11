Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
31 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,4450 liradan, euro ise 6,1220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,4450 liradan, euro ise 6,1220 liradan haftaya başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,4430 liradan alınan dolar 5,4450 liradan, 6,12 liradan alınan euro ise 6,1220 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,45 liradan, 6,12 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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