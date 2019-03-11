Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

31 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,4450 liradan, euro ise 6,1220 liradan haftaya başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada dolar 5,4450 liradan, euro ise 6,1220 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4430 liradan alınan dolar 5,4450 liradan, 6,12 liradan alınan euro ise 6,1220 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,45 liradan, 6,12 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler Baltayla Vapurda Panik Yaratan Şahıs Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu, "Abdullah Gül'ün Adayı mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 09:57:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]