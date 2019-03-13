Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

32 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,46 liradan, euro ise 6,1640 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,46 liradan, euro ise 6,1640 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4580 liradan alınan dolar 5,46 liradan, 6,1620 liradan alınan euro ise 6,1640 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4590 liradan, 6,1590 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
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