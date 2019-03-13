Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,46 liradan, euro ise 6,1640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 5,46 liradan, euro ise 6,1640 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4580 liradan alınan dolar 5,46 liradan, 6,1620 liradan alınan euro ise 6,1640 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4590 liradan, 6,1590 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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