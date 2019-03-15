Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,1940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,1940 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar 5,47 liradan, 6,1920 liradan alınan euro ise 6,1940 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4710 liradan, 6,1930 euro ise liradan satılmıştı.



(İHA)

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