Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

24 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,1940 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,1940 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar 5,47 liradan, 6,1920 liradan alınan euro ise 6,1940 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4710 liradan, 6,1930 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm

Demir Grup Sivasspor'un Uçuşuna Yıldırım Rötarı Sivasspor'un Bineceği Uçağa Yıldırım Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]