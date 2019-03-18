Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

53 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,4550 liradan, euro ise 6,1860 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,4550 liradan, euro ise 6,1860 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4530 liradan alınan dolar 5,4550 liradan, 6,1840 liradan alınan euro ise 6,1860 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,46 liradan, 6,20 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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