Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
53 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,4550 liradan, euro ise 6,1860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,4550 liradan, euro ise 6,1860 liradan haftaya başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,4530 liradan alınan dolar 5,4550 liradan, 6,1840 liradan alınan euro ise 6,1860 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,46 liradan, 6,20 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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