Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,2080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,2080 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar 5,47 liradan, 6,2060 liradan alınan euro ise 6,2080 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4620 liradan, 6,2010 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu

Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak

İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız

Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı