Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

7 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,2080 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,2080 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar 5,47 liradan, 6,2060 liradan alınan euro ise 6,2080 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4620 liradan, 6,2010 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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