Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, euro ise 6,2220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, euro ise 6,2220 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,48 liradan alınan dolar 5,4820 liradan, 6,22 liradan alınan euro ise 6,2220 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4780 liradan, 6,2210 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü
Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi
Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı
Yeni Zelanda Saldırganının İstanbul'da Kaldığı Ortaya Çıktı