Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, euro ise 6,2220 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, euro ise 6,2220 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,48 liradan alınan dolar 5,4820 liradan, 6,22 liradan alınan euro ise 6,2220 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4780 liradan, 6,2210 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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