Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5780 liradan, euro ise 6,3160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 5,5780 liradan, euro ise 6,3160 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5760 liradan alınan dolar 5,5780 liradan, 6,3140 liradan alınan euro ise 6,3160 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6060 liradan, 6,3570 euro ise liradan satılmıştı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Marmaray'da Gergin Dakikalar! Yüzlerce Yolcu Vagonlarda Bekletildi

Binali Yıldırım YouTuber Oldu! İlk Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı

Binali Yıldırım: İstanbul'dan Daha Çok Vergi Almamız Gerekiyor

Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor