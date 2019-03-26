Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,5780 liradan, euro ise 6,3160 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,5780 liradan, euro ise 6,3160 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5760 liradan alınan dolar 5,5780 liradan, 6,3140 liradan alınan euro ise 6,3160 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6060 liradan, 6,3570 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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