Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

52 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,4420 liradan, euro ise 6,2490 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,4420 liradan, euro ise 6,2490 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,44 liradan alınan dolar 5,4420 liradan, 6,2470 liradan alınan euro ise 6,2490 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4070 liradan, 6,1840 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
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