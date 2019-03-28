Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
18 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,4420 liradan, euro ise 6,2490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,4420 liradan, euro ise 6,2490 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,44 liradan alınan dolar 5,4420 liradan, 6,2470 liradan alınan euro ise 6,2490 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,4070 liradan, 6,1840 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
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