Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,5990 liradan, euro ise 6,2980 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,5990 liradan, euro ise 6,2980 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5970 liradan alınan dolar 5,5990 liradan, 6,2960 liradan alınan euro ise 6,2980 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5610 liradan, 6,3160 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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