Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,5990 liradan, euro ise 6,2980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,5990 liradan, euro ise 6,2980 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,5970 liradan alınan dolar 5,5990 liradan, 6,2960 liradan alınan euro ise 6,2980 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5610 liradan, 6,3160 euro ise liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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