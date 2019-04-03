Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

24 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, euro ise 6,2820 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, euro ise 6,2820 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,59 liradan alınan dolar 5,5920 liradan, 6,28 liradan alınan euro ise 6,2820 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5760 liradan, 6,2570 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:18 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu CHP, İstanbul'da Bulunan Oyları Kameralarla Takip Ediyor 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 09:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]