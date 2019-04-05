Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, euro ise 6,3050 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, euro ise 6,3050 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,61 liradan alınan dolar 5,6120 liradan, 6,3030 liradan alınan euro ise 6,3050 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5970 liradan, 6,2890 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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