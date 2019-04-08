Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

28 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,3440 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,3440 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6450 liradan alınan dolar 5,6470 liradan, 6,3420 liradan alınan euro ise 6,3440 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,59 liradan, 6,29 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:13 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
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