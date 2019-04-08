Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
28 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,3440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,3440 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6450 liradan alınan dolar 5,6470 liradan, 6,3420 liradan alınan euro ise 6,3440 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,59 liradan, 6,29 euro ise liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:13 Kaynak: İHA
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