Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, euro ise 6,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, euro ise 6,7080 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 6,0120 liradan alınan dolar 6,0140 liradan, 6,7060 liradan alınan euro ise 6,7080 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 6,0440 liradan, euro ise 6,7360 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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