Serbest piyasada döviz fiyatları
7 dakika önce
Serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, euro ise 6,7080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, euro ise 6,7080 liradan güne başladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:17 Kaynak: İHA
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,0120 liradan alınan dolar 6,0140 liradan, 6,7060 liradan alınan euro ise 6,7080 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 6,0440 liradan, euro ise 6,7360 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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