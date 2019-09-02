Serbest piyasada döviz fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,4160 liradan haftaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,4160 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,4140 liradan alınan euro ise 6,4160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,83 liradan, euro ise 6,45 liradan satılmıştı.
(İHA)
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