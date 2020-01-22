Serbest piyasada döviz fiyatları

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7 saat önce
Dolar 5,94 liradan, euro ise 6,5850 liradan güne başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
Dolar 5,94 liradan, euro ise 6,5850 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,9380 liradan alınan dolar, 5,94 liradan, 6,5830 liradan alınan euro ise 6,5850 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9320, euro ise 6,5920 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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