Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

7 saat önce

Dolar 5,94 liradan, euro ise 6,5850 liradan güne başladı.

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Dolar 5,94 liradan, euro ise 6,5850 liradan güne başladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da 5,9380 liradan alınan dolar, 5,94 liradan, 6,5830 liradan alınan euro ise 6,5850 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9320, euro ise 6,5920 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
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