Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

06.06.2022 09:27
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,5660 liradan, euro ise 17,7730 liradan haftaya başladı.

Dolar 16,5660 liradan, euro ise 17,7730 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 16,5640 liradan alınan dolar 16,5660 liradan, 17,7710 liradan alınan euro ise 17,7730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,52 liradan, euro ise 17,71 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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