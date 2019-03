Serbest Piyasada En Değerli Şey Bilgi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabet edebilmek için en değerli şeyin bilgi olduğunu belirterek, "Her ne kadar 4. sanayi devriminden bahsediyor olsak da insan unsuru her zaman en önde ve en değerli." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabet edebilmek için en değerli şeyin bilgi olduğunu belirterek, "Her ne kadar 4. sanayi devriminden bahsediyor olsak da insan unsuru her zaman en önde ve en değerli." ifadesini kullandı.



ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Oda ile Tesisat İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneğinin (TİMKODER) işbirliğiyle düzenlenen "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın ikinci hafta etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?" başlıklı seminere katıldı.



Seminerin açılışında konuşan Baran, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekerek, "Ülkeler artık ticaret savaşlarında ön plana çıkma çabasında. Bu savaşın sonunda dünya ticareti değişecek ve şekillenecek. Serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabet edebilmek için en değerli şey bilgiye sahip olmak. Her ne kadar 4. sanayi devriminden bahsediyor olsak da insan unsuru her zaman en önde ve en değerli." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin en önemli kaynaklarını 40 yıldır terörle mücadele için kullandığını kaydeden Baran, buna karşın ülkenin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına gireceğini vurguladı.



Baran, eğitimin yaşam boyu devam eden ve sürekli gelişen, ilerleyen ucu açık bir süreç olduğuna işaret ederek, katılımcılara kendilerini eğitmeleri ve işlerini aşkla yapmalarını önerdi.



Seminerde aile şirketleri konusunu anlatan Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören de dünyadaki firmaların yüzde 75 ile çoğunluğunun aile şirketi olduğunu belirterek, "Bugün iş yeri kurdum diye övünmeyin. Sizden sonra da işleyecek bir şirket bırakabiliyor musunuz? Onu düşünün." görüşünü dile getirdi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı

Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı

"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi

OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor