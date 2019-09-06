Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

KARADENİZ'in yeşil altını fındıkta, serbest piyasadaki fiyat düşüşü üreticileri tedirgin ediyor. Fındık fiyatının düşüşünün önüne geçilmesini isteyen Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, fındığın devlet tarafından yasal korunmaya alınması gerektiğini belirtti.

Karadeniz'de 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde devam ediyor. Hasattan önce fındık alım fiyatının açıklanması Karadeniz'deki üreticileri memnun ederken, fındığın serbest piyasadaki fiyat düşüşü ise üreticileri tedirgin ediyor. Ziraat Odaları temsilcileri, üreticilere serbest piyasa fındık fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Üreticiler, devletin serbest piyasadaki fındık fiyatının düşüşünün önüne geçilmesi için önlem alınması istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) levant kalite fındığı 16 lira 50 kuruştan alırken, serbest piyasada fındık 14 liradan işlem görüyor.

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, fındığın devlet tarafından yasal bir çerçeveye alınması gerektiğini belirterek, "Fındık dediğinizde ciddi paraların döndüğü bir piyasadır. 1 liralık bir manipülasyonun sadece Ordu şehrine 220 milyon Türk lirası maliyeti vardır. Bu bir kul hakkıdır. Biz bunu Tüm Köy Sen olarak uzun zamandır dillendiriyoruz. Fakat Meclis'e kadar gitmemize, bütün komisyonlarla görüşmemize rağmen maalesef bu yüksek rant, tarımda yüzünü bu üreticilere değil tekellere dönen bu ülkeyi yönetenler bugünkü durumun sorumlularıdır. Bu ülke adına çok acı bir durumdur. Ülkenin milyar doları maalesef birilerinin bir günde cebine gitmektedir. 2 milyarlık fındık ihracat gelirinin 4 milyar dolara çıkması için daha geçen sene TMO'nun 14 liradan aldığı bu fındığın 28 lira olması gerekirdi" dedi.

'KONUYA EL ATILMALI'

Üreticilerden Şaban Sönmez, serbest piyasadaki fiyat düşüşlerine karşı milletvekillerinin devreye girmesi gerektiğini belirterek, "Piyasa 13,5-14 TL seviyelerine düştü. Fındık fiyatının serbest piyasada düşmesi, tüccarların insafına kalmış bir iş. Bizim Ordu'da bu işler düzelmez. Çünkü niye düzelmez; adam çocuğunu okula verecek tüccardan para alıyor. Kurban kesecek tüccardan para alıyor. Ne yapacak adam? Nereden alacak parayı? Fındığı erken çıkartınca tüccara veriyor. Tüccar da bunu biliyor zaten. Tüccar da üreticinin fındığını ucuz fiyata alıyor. Fındık fiyatının düşmesi anormal. Milletvekillerinin konuya el atması gerekiyor" diye konuştu

'BORÇLU VATANDAŞLARI DÜŞÜNEN YOK'

Fındık üreticisi Cemal Yeşilyurt ise, "Bunların aralarında sanırım bir politika var. Onun için serbest piyasada fındık düşüşü yaşanıyor. Mağdur insanları, borçlu olan insanları hiç düşünen yok. Hükümetin verdiği fındık fiyatını herkes takdir etti. Peki buna karşı serbest piyasadaki fındık fiyatları neden düşük? Serbest piyasa 15.50 liradan alıyor, devlet bunun tabanını 16.50 lira olarak belirledi. Şimdi 14.50-14 liraya kadar düştü. Devletin buna el atması gerekiyor. Halkın durumunu görüyor" ifadelerini kullandı.

'FİYATLAR BİLEREK DÜŞÜRÜLÜYOR'

Paraya ihtiyaç duyan vatandaşın fındığını sattığını ifade eden Gökay İşleyen, "Okullar açılıyor. Herkes bir şeyler satmak zorunda. Paraya ihtiyacı var vatandaşın. Piyasada da nakit para sıkıntısı var. Bundan dolayı fındık ticareti ile uğraşan kişiler bunu kendilerine fırsat olarak gördüklerinden dolayı, fındık fiyatlarını indirebildikleri kadar indirmeye çalışıyorlar. Arz-talep denen bir şey var. Fındık fiyatlarının belirlenmesinde bu da doğrudan etkili ama ben fiyatların bilerek düşürüldüğünü zannediyorum" şeklinde konuştu.

'VATANDAŞ HEP MAĞDUR EDİLİYOR'

Üretici Mehmet İşleyen ise, "Fındık 16 küsurdan başladı şu an 13.50 TL'ye kadar düştü. Vatandaşlara yazık günah. Okula gönderecekleri çocukları var. Gurbetçiler var. Hepsi üç beş kar yapacaklar ama hepsi zarar edip geri gidiyorlar. Bana göre fındık fiyatları bilerek düşürülüyor. Vatandaş hep mağdur ediliyor" diyerek yetkililerin üreticiye sahip çıkmasını istedi.