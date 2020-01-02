Serbest ticaret anlaşması ile Afrika'da 3,3 trilyon dolarlık pazar oluştu - Son Dakika
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Serbest ticaret anlaşması ile Afrika'da 3,3 trilyon dolarlık pazar oluştu

7 saat önce

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının 30 Mayıs 2019'da yürürlüğe girmesinin ardından Afrika'da 3,3 trilyon dolarlık serbest ticaret pazarı oluştu.

Serbest ticaret anlaşması ile Afrika'da 3,3 trilyon dolarlık pazar oluştu, System.String[]

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının 30 Mayıs 2019'da yürürlüğe girmesinin ardından Afrika'da 3,3 trilyon dolarlık serbest ticaret pazarı oluştu.

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Adesina açıklamasında, "Afrika için en önemli adımlardan biri Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesidir. Bu anlaşma ile kıtada 3,3 trilyon dolarlık serbest ticaret pazarı oluştu." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika'daki 8 ülkede, 2020'den itibaren CFA frangının (XOF) yerini "eko" para biriminin alacak olmasını desteklediğini aktaran Adesina, AfCFTA anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle de Afrika kıtasının daha hızlı kalkınacağının altını çizdi.

55 Afrika ülkesinin 54'ü imzaladı

AfCFTA'yı son olarak Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya ile komşusu Benin imzalamıştı. Kıtanın 55 ülkesinden 54'ü projede yer almayı kabul ederken, imzalamayan tek ülke Eritre oldu.

Afrika'da özellikle sanayi alanındaki yatırımların artmasına büyük katkı sunması beklenen anlaşma ile farklı tarifelerle kıtada işlem gören ticari ürünlerin yüzde 90'ının ortak tarifeler altında derlenip iç pazarlara daha rahat ulaşabilmesi, kıta içi ticaret oranında orta vadede yüzde 50 artış görülmesi öngörülüyor.

Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükseltecek AfCFTA 30 Mayıs'ta yürürlüğe girmiş, anlaşmanın resmi açılışına ise Nijer'in başkenti Niamey'de geçen sene Temmuz ayında yapılan Afrika Birliği (AfB) 12. Olağanüstü Zirvesi'nde start verilmişti.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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