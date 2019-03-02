Son Dakika Haberleri: Serbest ticaret için 17 ülkeyle müzakere

Serbest ticaret için 17 ülkeyle müzakere

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü; Ukrayna ile önümüzdeki günlerde, Japonya ile de haziran ayında imzaların atılacağını söyledi.

Serbest ticaret için 17 ülkeyle müzakere, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü; Ukrayna ile önümüzdeki günlerde, Japonya ile de haziran ayında imzaların atılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:40 

Ukrayna, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Apple, Türkiye'de Teknik Servis Fiyatlarında İndirime Gitti

İntihar Girişimini İzleyen Vatandaşlar ile Polis Birbirine Girdi İnternette Ev Ararken Oturduğu Dairenin İlanını Gören Kiracı Şaşkına Döndü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest ticaret için 17 ülkeyle müzakere
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]