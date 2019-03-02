Serbest ticaret için 17 ülkeyle müzakere

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü; Ukrayna ile önümüzdeki günlerde, Japonya ile de haziran ayında imzaların atılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü; Ukrayna ile önümüzdeki günlerde, Japonya ile de haziran ayında imzaların atılacağını söyledi.

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