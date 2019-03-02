Serbest ticaret için 17 ülkeyle müzakere
40 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü; Ukrayna ile önümüzdeki günlerde, Japonya ile de haziran ayında imzaların atılacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü; Ukrayna ile önümüzdeki günlerde, Japonya ile de haziran ayında imzaların atılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:40
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