Son Dakika Haberleri: Serbest Veteriner Hekimlere Bilgilendirme

Serbest Veteriner Hekimlere Bilgilendirme

29 dakika önce

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası tarafından veteriner hekimlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Serbest Veteriner Hekimlere Bilgilendirme, System.String[]
Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası tarafından veteriner hekimlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Havza, Ladik, Asarcık, Kavak ve Vezirköprü'de çalışan serbest veteriner hekimler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Habib Muruz, Tarım ve Orman Bakanlığının veteriner e–reçete sistemi konusunda bilgi verdi. Uygulamanın gıda güvenliğini sağlamayı amaçladığını belirten Muruz, sokak hayvanlarının bakımına da değindi. Muruz, sokak hayvanlarının barınaklara yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler ise yeni uygulamalarla ilgili bilgiler verdi.

Güler, 2019 yılı suni tohumlama sözleşmelerinin imzalandığını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güzel ise serbest veterinerlerin sahada karşılaştıkları sorunlarla ilgili soruları cevaplandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Sinop, Samsun, Güncel
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