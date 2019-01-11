Serbest Veteriner Hekimlere Eğitim
52 dakika önce
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kentte serbest olarak çalışan veteriner hekimlere 'E-Reçete' ve 'İlaç Takip Sistemi' konusunda eğitim verildi.
Eskişehir
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kentte serbest olarak çalışan veteriner hekimlere 'E-Reçete' ve 'İlaç Takip Sistemi' konusunda eğitim verildi.
İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
, Eskişehir- Bilecik
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile çok sayıda veteriner hekim katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, toplantıda yaptığı konuşmada, hayvanların tedavisinde gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının hasta hayvanları iyileştirmediği gibi ilaç kalıntılarının da hayvansal ürünler aracılığıyla insanlara geçtiğini ifade etti. İnsanlarında reçetesiz olarak ilaç kullanılan hayvanlara ait gıdaları tüketmeleri durumunda ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabileceklerini belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, hayvansal gıdalardan insanlara geçebilecek veteriner ilaç kalıntı sorununun önüne geçebilmek için kamuda ve serbest olarak çalışan tüm veteriner hekimlerden, E-Reçete ve ilaç takip sistemi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Sever, böylelikle hayvanlarda ilaç kullanımının her aşamasının kayıt altına alınarak izlenebileceğini ve insan sağlığının hayvansal gıdalardan gelebilecek risklere karşı korunacağını ifade etti. Hayvansal gıdalarla, insan sağlığı için reçetesiz ve gereksiz veteriner ilaç kalıntılarından kaynaklanabilecek riskler konusunda, kamuda ve serbest olarak çalışan tüm veteriner hekimlerden tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda eğitim çalışması yapılmasını isteyen Sever, eğitime katılan herkese teşekkür etti.
Daha sonra İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesinde görevli İl Sistem Sorumlusu Veteriner Hekim Ali İbrahim Gülle tarafından serbest veteriner hekimlerin klinik hizmetlerinde kullandığı 'E-Reçete-İ.T.S. (İlaç Takip Sistemi)' konusunda sunum yapıldı. Karşılıklı soru-cevap bölümü sonrasında ise toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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