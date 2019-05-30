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Serbest vuruş: Samuele Campo vs Neuchâtel Xamax

1 saat önce

Neuchâtel Xamax'a karşı İsviçre Süper Ligi maçında FC Basel 1893'den Samuele Campo'nun serbest vuruşuna bir göz atın. Campo serbest vuruşu golü 4-1 kazandı.

Neuchatel Xamax'a karşı İsviçre Süper Ligi maçında FC Basel 1893'den Samuele Campo'nun serbest vuruşuna bir göz atın. Campo serbest vuruşu golü 4-1 kazandı.
Serbest vuruş: Samuele Campo vs Neuchâtel Xamax
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:06 
Spor
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