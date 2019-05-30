Serbest vuruş: Samuele Campo vs Neuchâtel Xamax
1 saat önce
Neuchâtel Xamax'a karşı İsviçre Süper Ligi maçında FC Basel 1893'den Samuele Campo'nun serbest vuruşuna bir göz atın. Campo serbest vuruşu golü 4-1 kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:06
Neuchatel Xamax'a karşı İsviçre
Süper Ligi maçında FC Basel
1893'den Samuele Campo'nun serbest vuruşuna bir göz atın. Campo serbest vuruşu golü 4-1 kazandı.
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