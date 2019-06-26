Serbest vuruşlar: Christian Eriksen Vs Everton
56 dakika önce
Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Everton'a karşı bu klas serbest vuruş ile 2018-19'u tamamladı. Gol 2-2 çekilişinde Spurs adına bir puan kazandı. Eriksen 2018-19 sezonunu 10 golle tamamladı ve tüm yarışmalarda 17 asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen
, Everton
'a karşı bu klas serbest vuruş ile 2018-19'u tamamladı. Gol 2-2 çekilişinde Spurs adına bir puan kazandı. Eriksen 2018-19 sezonunu 10 golle tamamladı ve tüm yarışmalarda 17 asist yaptı.
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