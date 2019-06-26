Son Dakika Haberleri: Serbest vuruşlar: Christian Eriksen Vs Everton
Son Dakika Spor Haber

Serbest vuruşlar: Christian Eriksen Vs Everton

56 dakika önce

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Everton'a karşı bu klas serbest vuruş ile 2018-19'u tamamladı. Gol 2-2 çekilişinde Spurs adına bir puan kazandı. Eriksen 2018-19 sezonunu 10 golle tamamladı ve tüm yarışmalarda 17 asist yaptı.

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Everton'a karşı bu klas serbest vuruş ile 2018-19'u tamamladı. Gol 2-2 çekilişinde Spurs adına bir puan kazandı. Eriksen 2018-19 sezonunu 10 golle tamamladı ve tüm yarışmalarda 17 asist yaptı.
Serbest vuruşlar: Christian Eriksen Vs Everton
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Everton, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı! Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı Atletico Madrid ve Porto, Muhammed Şengezer'i radarına aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 19:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest vuruşlar: Christian Eriksen Vs Everton
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]