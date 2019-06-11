Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs FK Ufa
6 saat önce
Portekizli saldıran orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, Lokomotiv Moscow'un FK Ufa'yı ağırlamasıyla fark yarattı. Fernandes 39. dakikada oyunun tek golünü güzel bir serbest vuruş kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
Portekizli saldıran orta saha oyuncusu Manuel Fernandes
, Lokomotiv Moscow'un FK Ufa'yı ağırlamasıyla fark yarattı. Fernandes 39. dakikada oyunun tek golünü güzel bir serbest vuruş kazandı.
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