Son Dakika Haberleri: Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs FK Ufa
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Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs FK Ufa

6 saat önce

Portekizli saldıran orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, Lokomotiv Moscow'un FK Ufa'yı ağırlamasıyla fark yarattı. Fernandes 39. dakikada oyunun tek golünü güzel bir serbest vuruş kazandı.

Portekizli saldıran orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, Lokomotiv Moscow'un FK Ufa'yı ağırlamasıyla fark yarattı. Fernandes 39. dakikada oyunun tek golünü güzel bir serbest vuruş kazandı.
Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs FK Ufa
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06 
Manuel Fernandes, Spor
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