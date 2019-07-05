Son Dakika Haberleri: Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs Spartak
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Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs Spartak

1 saat önce

Manuel Fernandes, Spartak duvarı üzerinden serbest vuruş yaparak ağın sağ alt köşesinde kıvrılınca, 2017'ye tekrar göz atın.

Manuel Fernandes, Spartak duvarı üzerinden serbest vuruş yaparak ağın sağ alt köşesinde kıvrılınca, 2017'ye tekrar göz atın.
Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs Spartak
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06 
Manuel Fernandes, Spor
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