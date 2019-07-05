Serbest vuruşlar: Manuel Fernandes Vs Spartak
1 saat önce
Manuel Fernandes, Spartak duvarı üzerinden serbest vuruş yaparak ağın sağ alt köşesinde kıvrılınca, 2017'ye tekrar göz atın.
Manuel Fernandes
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06
, Spartak duvarı üzerinden serbest vuruş yaparak ağın sağ alt köşesinde kıvrılınca, 2017'ye tekrar göz atın.
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