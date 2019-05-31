Son Dakika Haberleri: Serbest vuruşlar: Yaroslav Rakitskiy Vs FC Krasnodar
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Serbest vuruşlar: Yaroslav Rakitskiy Vs FC Krasnodar

1 saat önce

Yaroslav Rakitskiy, sezonun üçüncü serbest vuruşunu Nisan 2019'da FC Krasnodar'a karşı attı. Kış transfer penceresinde Zenit St Petersburg'a katıldıktan sonra, Ukranian'ın uluslararası oyuncusu 16 kez belirdi ve hepsi doğrudan serbest vuruştan gelen üç golü attı. Bu serbest vuruş Zenit'i 2 - 3'e kazandı.

Yaroslav Rakitskiy, sezonun üçüncü serbest vuruşunu Nisan 2019'da FC Krasnodar'a karşı attı. Kış transfer penceresinde Zenit St Petersburg'a katıldıktan sonra, Ukranian'ın uluslararası oyuncusu 16 kez belirdi ve hepsi doğrudan serbest vuruştan gelen üç golü attı. Bu serbest vuruş Zenit'i 2 - 3'e kazandı.
Serbest vuruşlar: Yaroslav Rakitskiy Vs FC Krasnodar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Zenit, Petersburg, Krasnodar, Spor
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