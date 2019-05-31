Serbest vuruşlar: Yaroslav Rakitskiy Vs FC Krasnodar
1 saat önce
Yaroslav Rakitskiy, sezonun üçüncü serbest vuruşunu Nisan 2019'da FC Krasnodar'a karşı attı. Kış transfer penceresinde Zenit St Petersburg'a katıldıktan sonra, Ukranian'ın uluslararası oyuncusu 16 kez belirdi ve hepsi doğrudan serbest vuruştan gelen üç golü attı. Bu serbest vuruş Zenit'i 2 - 3'e kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Yaroslav Rakitskiy, sezonun üçüncü serbest vuruşunu Nisan 2019'da FC Krasnodar
'a karşı attı. Kış transfer penceresinde Zenit
St Petersburg
'a katıldıktan sonra, Ukranian'ın uluslararası oyuncusu 16 kez belirdi ve hepsi doğrudan serbest vuruştan gelen üç golü attı. Bu serbest vuruş Zenit'i 2 - 3'e kazandı.
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