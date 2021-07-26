Şerbetçi otu bitkisinde hasat dönemi yaklaştı - Son Dakika

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve endüstri bitkisi olan şerbertçi otunun hasat öncesi kontrolleri yapıldı.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki şerbetçi otu tarlalarında hasat öncesi bitki hastalıklarına karşı çiftçileri bilgilendirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, "İlçemizde yaklaşan şerbetçiotu ve Pazaryeri boncuk fasulyemiz hasadı öncesi tarlalarımızda ekiplerimiz ile birlikte kontroller yaptık. Çiftçilerimizi hasat öncesi oluşacak hastalıklara karşı bilgilendirdik" dedi. Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotunun ülke ekonomisine 12 milyon lira katkısı bulunuyor ve önümüzdeki günlerde Pazaryeri boncuk fasulye ile birlikte hasadına başlanılacak. - BİLECİK