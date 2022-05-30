Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu - Son Dakika
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Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu

30.05.2022 11:05
Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen endüstriyel bitki şerbetçi otundan elde edilen kolonya satışa sunuldu.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen endüstriyel bitki şerbetçi otundan elde edilen kolonya satışa sunuldu.

Pazaryeri Belediyesi ve Bursa Bilecikliler Derneği tarafından tek alıcılı ürün olarak imal edilen şerbetçi otunun farklı sektörlerde kullanılması için Ar-Ge çalışması başlatıldı.

Bursa'da kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalışması sonucu şerbetçi otundan elde edilen esans, firmada üretilen kolonyalarda kullanılmaya başlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, Türkiye sadece Pazaryeri ilçesinde üretilen endüstriyel bitki şerbetçi otunu, Ar-Ge çalışması yaparak farklı bir sektörle buluşturduklarını söyledi.

Şerbetçi otunun tıp ve gıda alanlarında ham madde olarak kullanıldığını kaydeden Tekin, "Daha önce şampuan özü olarak Ar-Ge çalışması yapılan şerbetçi otu bugün tamamlanan çalışmalar ile kolonya sektöründe kullanılmaya başlandı. Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı ile birlikte yaptığımız bu projeyle hasat zamanı şerbetçi otunun ilçe ekonomisine biraz daha katkı sağlamasını bekliyoruz. Pazaryeri ilçemizin tanıtımına değer kazandıracak olan 'Pazaryeri Şerbetçi Otu Kolonyası'nın gelişme ve üretiminde yer alan kolonya firmasının yöneticisi Serkan Değirmenci'ye ve Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Mısırlı'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bursa Bilecikliler Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı ise Pazaryeri için önemli olan şerbetçi otunun alternatif kullanımı konusunda çeşitli arayışlara girdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu arayışımıza Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katkı verdi. Süreç sonunda bu endüstriyel bitkinin kozmetik alanında kullanılabileceği konusunda olumlu sonuçlar edindik. Bu sonuçların ilk örneği olan Pazaryeri Şerbetçi Otu Kolonyası'nın tüketicilerin kullanımına sunulmasına dernek yönetimi olarak vesile olmaktan büyük mutluluk duymaktayız."

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Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu
Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu
Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu
Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu

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İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı
Kaynak: AA

Pazaryeri, Türkiye, Bursa, Bitki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şerbetçi otundan üretilen kolonya satışı sunuldu - Son Dakika


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