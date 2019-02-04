Şerbeti Sünger Gibi Emiyor, Hiç Kuru Yeri Kalmıyor ? Portakallı Revani Tarifi

Tarihi çok eskilere dayanan, herkesin severek yediği revaninin portakallı halini de çok seveceksiniz.

Tarihi çok eskilere dayanan, herkesin severek yediği revaninin portakallı halini de çok seveceksiniz. Yapımı oldukça kolay olan ve hemen hemen her evde bulunan malzemelerle yapılan, şerbetli tatlıların gözdesi sayılabilecek portakallı revani özellikle yumurta kokusundan şikayetçi olanlar için kurtarıcı olacak. Kek harcındaki taze sıkılmış portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğu üzerine birde şerbetinde ki portakal suyu ile yumurta kokusunu engelleyecek portakallı revaniyi sizlerde mutlaka denemelisiniz. Herhangi bir ustalık gerektirmeden yapabileceğiniz, yaz günlerinde yanında dondurma ile servis edebileceğiniz portakallı revani kış günlerinde ise sıcacık bir bardak çayın vazgeçilmez arkadaşı olacak. Sizlerde portakallı revani nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. : )

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