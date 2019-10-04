Son Dakika Haberleri: Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev
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Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Sağlık Kurulu üyesi İlker Yücesir, FIBA'da görevlendirildi.

Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Sağlık Kurulu üyesi İlker Yücesir, FIBA'da görevlendirildi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Merkez Kurulu toplantısı sonucunda 2019-2023 yılları için belirlenen komisyon, çalışma grupları ve kollarında görev yapacak isimlerin onaylandığı belirtildi.

Serbülent Şengün'ün müsabakalar komisyonu, İlker Yücesir'in ise sağlık komisyonu üyesi olduğu bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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