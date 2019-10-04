Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Sağlık Kurulu üyesi İlker Yücesir, FIBA'da görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Sağlık Kurulu üyesi İlker Yücesir, FIBA'da görevlendirildi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Merkez Kurulu toplantısı sonucunda 2019-2023 yılları için belirlenen komisyon, çalışma grupları ve kollarında görev yapacak isimlerin onaylandığı belirtildi.
Serbülent Şengün'ün müsabakalar komisyonu, İlker Yücesir'in ise sağlık komisyonu üyesi olduğu bildirildi.
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