Son Dakika Haberleri: Sercan Bozan İlk Şarkısı ''Sensiz Olmaz' 'Dinleyiciyle Buluşturdu!

Sercan Bozan İlk Şarkısı ''Sensiz Olmaz' 'Dinleyiciyle Buluşturdu!

1 saat önce

Uzun zamandır müzikle uğraşan, kendi söz ve bestelerini yaptığı için kendini şanslı hisseden sanatçı Sercan Bozan ilk single çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sercan Bozan İlk Şarkısı ''Sensiz Olmaz' 'Dinleyiciyle Buluşturdu!, System.String[]

Yazdığı şarkılarında hayatından kesitler bulunduğunu vetamamen kendi hikayelerini yansıttığını söyleyen sanatçıbu içtenliği dinleyicilere hissettireceğini düşünüyor.

Pop dünyasında var olmak isteyen sanatçı kalıcı olmak ve büyük kitlelere sesini duyurmak için çaba sarf ediyor.

''şarkılarımda herkes kendini bulsun istiyorum '' diyen sanatçı şarkısını dinleyen herkesin hikayelerine dokunmayı hedefliyor.

Bu şarkısıyla yoğun beğeni toplamayacağını düşünen sanatçı, Kınay Production'ın Starlight şirketi ile ilk çalışması yayınlanan Sercan Bozan müziğini sık sık dinleyenlerle buluştaracak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

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