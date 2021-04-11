Sercan Kısmet'in haberine göre; Jessica May'dan radikal karar
11.04.2021 09:57
Brezilyalı oyuncu Jessica May, matkabı eline aldı. İşte detaylar...
Pandemi sürecinde ev dekorasyonunu değiştirmeye karar veren Jessica May, yeni eşyalar aldı. Brezilyalı oyuncu, bu süreçte aldığı ürünleri de kendi montajlamayı tercih etti. May, ayrıca gelen senaryoları da değerlendiriyor. (Milliyet)
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11.04.2021 10:07:47. #1.11#
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