Özge Gürel
'in, son oynadığı diziler sayesinde yurt dışında da popülerisi artmaya devam ediyor. Oyuncu, İtalya
'da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü oldu. Gürel, iki markanın çekimleri için eylül ayında bir hafta ülkeye giderek, kamera karşısına geçecek.
Oyuncunun, görüntü ve fotoğraflarının yer aldığı reklamlar, dijital platformlarda yayınlanacak. Gürel'in iki firmadan toplam 3.5 milyon aldığı öğrenildi. Oyuncu, çekimlerden sonra Milano
ve Roma
'da kısa süreli bir tatil yapacak. (Milliyet)