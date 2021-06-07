Son Dakika › Magazin › Sercan Kısmet'in haberine göre; Özge Gürel'den 3.5 milyon TL'lik anlaşma - Son Dakika Magazin

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

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