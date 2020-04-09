Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşle şampiyonluğu hatırlattı

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe ile son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, uzun yıllar sonra bir ilki başararak Süper lig de şampiyon olan ikinci Anadolu kulübü olmuştu.

Bu şampiyonlukta pay sahibi olan Sercan Yıldırım, şimdilerde Survivor 2020 ünlüler takımında mücadele ediyor.

Gönüllülere karşı 8-2 geriye düştükleri oyunu müthiş bir geri dönüşle 10'a 9 kazanan ünlülerde Sercan Yıldırım, Bursaspor ile geri dönüşlere alışkın olduğunu belirtti.

Şampiyon oldukları sene Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdiklerini hatırlatan Sercan, "Ben Bursaspor'da şampiyon olduğumda İnönü'de Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdik. Bir Anadolu kulübünün şampiyonluğu çok büyük. Geri dönüşlere alışkınım." ifadelerini kullandı.