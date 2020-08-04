Sercan Yıldırım tatil için Muğla'da

Son olarak Karagümrük'te forma giyen Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan yarışmanın yorgunluğunu Muğla'da atıyor.

Futbol yaşantısında yarışmadaki kadar gündem olmayan Sercan Yıldırım Survivor-2020 yarışmasına katılması ile sürekli gündem olmuştu. Yarışmanın sona ermesinin ardından hem yorgunluk atmak hem de tatil için Muğla'yı tercih eden Sercan Yıldırım, Muğla'nın eşsiz koylarında tatil yapıyor.

Sercan Yıldırım Menteşe ilçesinin günübirlik tatil koyu Akbük'te verdiği molada deniz kenarında yemek yerken, hayranları ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - MUĞLA