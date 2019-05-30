Serçe sokağa korkuluk yapıldı

Akçakoca Belediyesi tarafından Osmaniye Mahallesi-Serçe Sokak'da bulunan ve tehlike arz eden duvar üzerine polietilen ferforje korkuluk yapıldı.

Akçakoca Belediyesi tarafından Osmaniye Mahallesi-Serçe Sokak'da bulunan ve tehlike arz eden duvar üzerine polietilen ferforje korkuluk yapıldı.



Akçakoca'da vatandaşların daha güvenli yürüyüş yapabilmeleri için başlatılan çalışmalar kapsamında tehlike arz eden yerlere korkuluk monte ediliyor. Kentin değişik yerlerinde bulunan ve kenar boşluğunda bulunup yükseklik tehlikesi olan yaya kaldırımına Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korkuluk yapılıyor. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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