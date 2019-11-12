Son Dakika Haberleri: Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı
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Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı

7 saat önce

Malatya'da bir iş yerinin tabelasına çarparak yere düşen serçeyi gören esnaf, kalbi duran kuşu kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü.

Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı, System.String[]

Malatya'da bir iş yerinin tabelasına çarparak yere düşen serçeyi gören esnaf, kalbi duran kuşu kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü.


Malatya'da sebze meyve pazarında esnaflık yapan Gökhan Yeniceli, iş yerinin önünde oturduğu sırada bir serçe tabelaya çarparak yere düştü. Yerde hareketsiz yatan serçeyi alan esnaf iki parmağı ile önce kalp mesajı yaptı sonra suni teneffüs ile kuşu hayata döndürdü.


Yaşananları anlatan esnaf Gökhan Yeniceli, "Dükkanın önünde otururken kuş geldi tabelaya çarptı. O anda yere düştü ve çırpınmaya başladı. Biz de insanlık görevimizi yapmak için elimize aldık ve gerekeni yaptık. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptık. Sonra uçması için bir köşeye aldık. Sonra ise kendine gelir gelmez uçtu. Birden düşünce hareketsiz kalmıştı. O an sadece ne yapabiliriz diye düşündüm ve birkaç yerden gördüklerimi kuşun kalbine doğru uyguladım ve her uygulamada sesi geliyordu" dedi.


"Hayvanların da yaşaması gereken bir hayatı var"


Hayvanların da canı olduğunu ifade eden Yeniceli, "İnsanlar nasıl canlı ise hayatımızda bir yeri varsa o hayvanların da yaşaması gereken bir hayatı ve bir canı var. Hayvanları gördükleri zaman kendi çocuklarını göz önüne getirsinler, onlar nasıl iyi olmayı hak ediyorsa hayvanlar da o hakka sahiplerdir" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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