Serçenin yavrularını besleme anı görüntülendi
12 dakika önce
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir serçenin yavrularını beslediği anlar objektiflere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:26 Kaynak: DHA
BURSA'nın Yenişehir
ilçesinde, bir serçenin yavrularını beslediği anlar objektiflere yansıdı.
Yenişehir ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde bir asmanın altına yuva kuran serçe, bir ay önce 2 yavru dünyaya getirdi. Büyüyün yavrular, annelerinden çevreyi tanımayı öğreniyor. Yavrular, annelerinin getirdiği yiyeceklerle besleniyor. Anne
serçenin yavrularını beslediği anlar, ilgi çekiyor.
- Bursa
Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok
Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş
G20'de yapılacak olan Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 ve F-35 düğümünü çözebilir mi?
49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu