Son Dakika Haberleri: Serçenin yavrularını besleme anı görüntülendi
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Serçenin yavrularını besleme anı görüntülendi

12 dakika önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir serçenin yavrularını beslediği anlar objektiflere yansıdı.

Serçenin yavrularını besleme anı görüntülendi, System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir serçenin yavrularını beslediği anlar objektiflere yansıdı.
Yenişehir ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde bir asmanın altına yuva kuran serçe, bir ay önce 2 yavru dünyaya getirdi. Büyüyün yavrular, annelerinden çevreyi tanımayı öğreniyor. Yavrular, annelerinin getirdiği yiyeceklerle besleniyor. Anne serçenin yavrularını beslediği anlar, ilgi çekiyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:26 Kaynak: DHA
Bursa, Yenişehir, Güncel
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