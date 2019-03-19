Son Dakika Haberleri: Serçin ve Karakaya Ekoturizm Merkezleri Adü Öğrencilerine Tanıtıldı

Serçin ve Karakaya Ekoturizm Merkezleri Adü Öğrencilerine Tanıtıldı

2 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Söke Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yetkilileri Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine ekoturizm merkezlerini tanıttı.

Serçin ve Karakaya Ekoturizm Merkezleri Adü Öğrencilerine Tanıtıldı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Söke Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yetkilileri Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine ekoturizm merkezlerini tanıttı. Serçin ve Karakaya merkezini gezen öğrenciler, Başkan Çerçioğlu ve Söke ÇYDD yetkililerine teşekkür etti.

Söke'yi tanıtma faaliyetleri kapsamında geziler düzenleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yetkililerinin bu hafta sonu durağı Serçin ve Karakaya Ekoturizm Merkezi oldu. Tanıtım gezisine Söke Anan Menderes Üniversitesi öğrencileri katıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ise ulaşım desteği sağladı. Gezi sırasında hayranlıklarını gizlemeyen öğrenciler, ekotruizm merkezlerinde bol bol hatıra fotoğrafı çekilip, desteklerinden dolayından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Öte yandan ziyaretler sırasında konuşan Söke ÇYDD temsilcisi Taner Güven: "Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz. Söke'de görülmeye değer birçok yerimiz var. Dışarıdan gelen öğrencilerimiz Başkanımız sayesinde doğal güzellikleri görme şansı yakaladılar" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

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