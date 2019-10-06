Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı: Aday olmak istiyorum
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Serdal Adalı: Aday olmak istiyorum

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan oyuncuları hastanede ziyaret eden Serdal Adalı, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Serdal Adalı: Aday olmak istiyorum, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan oyuncuları hastanede ziyaret eden Serdal Adalı, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Adaylık için önlerinde bir süre olduğunu vurgulayan Adalı, "Önümüzde perşembe gününe kadar bir süre var. Sorunlar üzerine çalışıyoruz. 2'nci başkan olduğum için de sorunları iyi biliyorum. Sonradan 'vallahi bundan haberim yoktu' deme şansımız yok. Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız" ifadelerini kullandı.


"DORUKHAN BEKLENENDEN DAHA KISA SÜREDE DÖNECEK"


Dorukhan'ın beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğini söyleyen Serdal Adalı, "Daha erken döneceğini kendisine de söyledim. İnşallah kendisini 5-6 ay değil de 3 ay içerisinde aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Futbolun içinde var bu durumlar. İnşallah en kısa sürede aramıza döner" şeklinde konuştu.


N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de konuşan Adalı, "Sezon içerisinde bazen hiç sakatlık olmuyor bazen de yoğun bir sakatlık düzeni oluyor. Çok söylenecek bir şey yok. Nihayetinde sahada olan hadiseler. Antrenmanda olan sakatlıklar değil. Üçü de çok genç arkadaşlar, en kısa sürede aramıza dönecekler" açıklamasında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Serdal Adalı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:31 
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