Son Dakika Haberleri: Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı
Son Dakika Spor Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı

Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı

1 saat önce

Başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle 20 Ekim'de seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Divan Kurulu'na dilekçesini verdi.

Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı, System.String[]
Başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle 20 Ekim'de seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Divan Kurulu'na dilekçesini verdi.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu. Dilekçesini teslim ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulundu. Adalı, "Önümüzdeki seçim inin tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnşallah Beşiktaşımız için hayırlı olur ve güzel günler gelir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adalı'nın dilekçesini vermesi

Serdal Adalı'nın açıklamaları

Detaylar


- İstanbul
Serdal Adalı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu
Beşiktaş'ta Serdar Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adaylığını açıkladı Merih Demiral'den Juventuslu eski futbolcu Marchisio'ya Barış Pınarı Harekatı cevabı Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]