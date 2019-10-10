Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu. Dilekçesini teslim ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulundu. Adalı, "Önümüzdeki seçim inin tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnşallah Beşiktaşımız için hayırlı olur ve güzel günler gelir" ifadelerini kullandı.

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Adalı'nın dilekçesini vermesi

Serdal Adalı'nın açıklamaları

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- İstanbul